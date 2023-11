Nalegał, żeby stan Schumachera pozostał tajemnicą. Nikt go jednak nie słuchał

Były kierowca Formuły 1 Niemiec Timo Glock przyznał, że był jedną z osób, które nalegały na to, aby stan zdrowia jego rodaka Michaela Schumachera nie był ujawniany opinii publicznej. - Trzeba uszanować prawo rodziny do prywatności w obliczu tragedii - wyjaśnił Glock.

Schumacher to jeden z najwybitniejszych kierowców F1 w historii. Wygrał w trakcie kariery 91 wyścigów, siedem razy był mistrzem świata. W grudniu 2013 roku podczas urlopu w Alpach we francuskim Meribel doznał urazu głowy po tym, jak przewrócił się na stoku i uderzył w głaz.

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowity Max Verstappen! 17. zwycięstwo w tym sezonie

W wypadku stracił przytomność, został natychmiast odwieziony do kliniki, gdzie lekarze uratowali mu życie. Od 10 lat rodzina konsekwentnie nie informuje o jego stanie zdrowia. Kierowca znajduje się pod opieką zespołu personelu medycznego i jego żony Corinny w ich domu nad Jeziorem Genewskim, ale przez te lata niewiele informacji o jego stanie podano do wiadomości publicznej.

Glock, który był przyjacielem Schumachera, nadal utrzymuje bliski kontakt z jego rodziną, ale nadal odmawia udzielania jakichkolwiek informacji na temat jego stanu zdrowia.

- Szanuję ich prawo do prywatności i z nikim nie omawiam stanu Michaela - wyjaśnił.

- Znam także innych członków jego rodziny od bardzo dawna, ale staram się nie narzucać im swojej osoby. Gdy dojdą do wniosku, że przyszła pora na poinformowanie w jakim jest on stanie, wtedy to uczynią - dodał.

Schumacher był mistrzem świata w latach 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004. Jego rekord wyrównał dopiero Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa.

Glock, który spędził sześć sezonów jako kierowca F1 przyznał, że Schumacher byłby dumny z faktu, że syn poszedł w jego ślady.

- Jestem przekonany, że Michael wspierałby Micka w jego karierze i oprowadzałby go po torach F1 - powiedział.

Przyjaciel Schumachera wspominając dawne czasy zauważył, że był on "bardzo otwarty i bardzo przyjazny, to był naprawdę miły facet. A ci co go nie znali i mieli inne zdanie, byli w błędzie. Michael trzymał się na torze z daleka i nie otwierał się zbytnio. Z dala od toru było jednak odwrotnie" - ujawnił. Dodał, że w jego opinii był najlepszym kierowcą w historii.

- Był moim bohaterem. Miał ogromny wpływ na mnie, kiedy dorastałem - zakończył.

fdz, PAP