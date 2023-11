Ekipa z Kędzierzyna-Koźla postawiła się gospodarzom tylko w pierwszym secie, przegranym po długiej grze na przewagi 30:32. W dwóch pozostałych rzeszowianie triumfowali gładko do 17 i 16.

Jakub Kochanowski, były zawodnik Grupy Azoty ZAKSY, przyznał przed kamerami Polsatu Sport, że po takim zwycięstwie... szkoda mu przeciwników.

- Dostaliśmy trzy punkty w prezencie od losu. Bardzo współczuję chłopakom z Kędzierzyna, bo na pewno nie jest to dla nich łatwe, ani fizycznie, ani mentalnie. Nie wiadomo, kiedy będą w stanie zagrać przynajmniej każdy na swojej pozycji. Mam nadzieję, że wszyscy się z tego wykaraskają, ale to jest brutalny sport i skoro przyjechali takim składem, to my musieliśmy to wykorzystać - powiedział Kochanowski.

Środkowy Asseco Resovii Rzeszów, który z wieloma zawodnikami ZAKSY zna się nie tylko z pobytu w tym klubie, ale i ze wspólnej gry w kadrze, jeszcze na parkiecie przekazywał im słowa wsparcia.

- Jesteśmy bardzo dobrymi kolegami i przyjaciółmi od wielu lat. To też potęguje te uczucia wsparcia i współczucia w ich stronę. Nikomu nie życzę, by znalazł się w drużynie z takimi problemami, jakie ma ZAKSA - zakończył Jakub Kochanowski.

Po pięciu kolejkach PlusLigi zarówno Asseco Resovia Rzeszów, jak i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle mają na koncie po 8 punktów.

RI, Polsat Sport