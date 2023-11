Przed reprezentantami Ukrainy ważny mecz. Przygotowują się do niego w Polsce

Piłkarze reprezentacji Ukrainy przybyli w poniedziałek do Gdańska, gdzie będą przygotowywać się do decydującego meczu eliminacyjnego Euro 2024 z reprezentacją Włoch. Spotkanie zaplanowano na 20 listopada w Leverkusen.

Jako pierwsi do stolicy województwa pomorskiego przybyli zawodnicy z angielskiej ekstraklasy: Aleksander Zinczenko, Witalij Mikolenko, Michaił Mudrik i Ilja Zabarny. W dalszej kolejności pojawiali się: Serhij Sydorczuk, z hiszpańskiej LaLiga Artem Dowbik i Wiktor Cygankow, a za nimi Anatolij Trubin, Rusłan Malinowski i debiutant w reprezentacji Maksim Tałowerow. Nieco później przybył Roman Jaremczuk.

W poniedziałkowym wieczornym treningu wzięło udział dziewięciu zawodników, którzy swoje mecze rozegrali najpóźniej w sobotę, a także Ihor Nazarina, który nie wziął udziału w niedzielnym spotkaniu ligi ukraińskiej.

We wtorek reprezentacja ma zaplanowane dwie sesje treningowe.

16 listopada reprezentacja Ukrainy rozegra mecz kontrolny z Lechią Gdańsk. Podopieczni Serhij Rebrowa spotkanie w kwalifikacjach Euro 2024 przeciwko Włochom rozegrają 20 listopada na BayArena w Leverkusen.

W tabeli grupy C prowadzi Anglia 16 pkt przed Ukrainą (13) i Włochami (10). Ukrainie do rozegrania pozostał jeden mecz, a najgroźniejszym rywalom do awansu dwa.

mtu, PAP