Po dwóch kolejkach zabrzanie mają na koncie zwycięstwo i porażkę i z dwoma "oczkami" i bilansem bramek 58:55 zajmują drugie miejsce w grupie B. Okazją do powiększenia dorobku będzie starcie ze Szwajcarami, którzy przegrali oba rozegrane dotychczas spotkania Ligi Europejskiej.

HC Kriens-Luzern to ubiegłoroczny wicemistrz kraju, który w rodzimej lidze spisywał się nadspodziewanie dobrze. Drużyna z Lucerny zakończyła sezon regularny na pierwszym miejscu, przeszła bez porażki przez fazę play-off i uległa dopiero w finale dużo bardziej doświadczonemu i lepszemu kadrowo Kadetten Schaffhausen. Szwajcarzy przed początkiem tegorocznych rozgrywek dodatkowo wzmocnili skład, pozyskując między innymi byłego zawodnika Industrii Kielce, Żeljko Musę. Największą gwiazdą zespołu jest jednak znany z Rhein-Neckar Loewen Andy Schmid. 40-letni Szwajcar spędził w Bundeslidze aż 12 lat, a pięciokrotnie wybierano go najlepszym zawodnikiem rozgrywek. Czy zabrzanie znajdą sposób, by go zatrzymać?

Relacja i wynik na żywo z meczu Górnik Zabrze - HC Kriens-Luzern na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 20.45.

RI, Polsat Sport