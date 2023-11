Trwają rozgrywki fazy grupowej Ligi Mistrzyń siatkarek, w których rywalizują trzy polskie zespoły. We wtorek o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie na europejskich parkietach zawalczą siatkarki Grota Budowlanych Łódź, a rywalem będzie mistrz Słowenii Calcit Kamnik. Transmisja TV i stream online meczu Calcit Kamnik - Grot Budowlani Łódź w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Podopieczne Macieja Biernata rozpoczęły zmagania w grupie C od porażki 0:3 z SC Potsdam przed własną publicznością. Mecz od początku nie układał się najlepiej dla polskiej drużyny. Jedynie trzeci set był zacięty od początku do końca i dawał szansę na przedłużenie losów spotkania. Tak się jednak nie stało, bo na przewagi wygrały rywalki.

Okazję, by odbudować morale na europejskich parkietach siatkarki Grota Budowlanych będą miały już we wtorek. Tym razem udadzą się do Słowenii, gdzie zmierzą się z tamtejszym mistrzem kraju.

Calcit Kamnik również rozpoczął udział w Lidze Mistrzyń od porażki, jednak rywal był zdecydowanie bardziej wymagający. Słowenki przegrały z faworytem grupy Fenerbahce Opet Stambuł z Magdaleną Stysiak w składzie. Polka nie zaprezentowała się jednak w tym meczu tak, jak potrafi.

Najlepiej punktującą zawodniczką ekipy z Camnika była Masa Pucelj, która wywalczyła 13 punktów dla swojej drużyny i z pewnością będzie dużym zagrożeniem dla łodzkiej ekipy.

Transmisja TV i stream online meczu Calcit Kamnik - Grot Budowlani Łódź od godziny 17:45 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

CM, Polsat Sport