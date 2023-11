Lewandowski zmienia dyscyplinę! Nie uwierzysz, gdzie wystąpi!

Padel to coraz bardziej popularny sport, również w Polsce. Zawiera w sobie elementy tenisa oraz squasha, a wywodzi się z Meksyku. Rozgrywany jest na korcie o sztucznej nawierzchni z wymiarami 20x10 metrów. Boisko jest otoczone specjalnym ogrodzeniem, a piłki są podobne do tych tenisowych, chociaż mniej sprężyste.

Lewandowski spróbuje swoich sił w padlu podczas turnieju Hexacog Cup w Madrycie, który odbędzie się w lutym 2024 roku w Madrycie. O jego uczestnictwie poinformowali już organizatorzy zmagań. Polak wystartuje w barwach swojej własnej drużyny pod nazwą "RL9 Team".

- Witamy Roberta Lewandowskiego i jego team RL9 w rodzinie Hexagon Cup. Naturą tego turnieju jest przyciąganie światowych osobistości z różnych dyscyplin sportowych i zachęcić je, aby wspierali padla - powiedział Enrique Buenaventura, założyciel Hexagon Cup.

Lewandowski został przedstawiony na oficjalnej stronie Hexagon Cup jako "światowej sławy gwiazda i jeden z najlepszych napastników ostatniej dekady, posiadający niesamowite umiejętności strzeleckie i zdolności przywódcze na boisku".

- Padel rozwija się na całym świecie. Słyszałem o tym turnieju. Dla mnie to szansa, aby wnieść moją pasję do sportu na wyższy poziom. Stworzenie drużyny RL9 jest ekscytujące. Czuję dreszczyk emocji wiedząc, że mogę dołączyć do społeczności padla. Mam nadzieję, że uda mi się namówić do zespołu najlepszych zawodników i uda się wygrać cały turniej - powiedział Polak, cytowany przez oficjalną stronę turnieju.