Szwedzi skompromitowani! Przegrali z osłabionym outsiderem

16 listopada 2023 roku przejdzie do historii szwedzkiej piłki i wcale nie będzie to świętowana data. Piłkarze ze Skandynawii, którzy jeszcze miesiąc temu toczyli zacięty bój z Belgią (1:1), przegrali z Azerbejdżanem i to w fatalnym stylu.

Dramat Szwedów rozpoczął się już w trzeciej minucie gdy do siatki trafił Emin Mahmudov. Szybko zrobiło się 1:0, a szwedzki bramkarz musiał wyciągać piłkę z bramki zaledwie trzy minuty później, gdy wynik podwyższył Renat Dadashov.



Druga połowa to ciąg dalszy upokorzeń Szwedów. W 57. minucie za faul z boiska wykluczony został Bahlul Mustafazada, ale gra w osłabieniu nie przeszkadzała dzielnym Azerom w podwyższeniu wyniku. Znów do siatki w 89. minucie trafił Mahmudov i ustalił rezultat na 3:0.



Zarówno Szwedzi jak i Azerowie nie mają już szans na awans z pięciozespołowej grupy F. Oba zespoły mają po siedem punktów po siedmiu rozegranych kolejkach, a za nimi jest tylko Estonia. Dwa pierwsze miejsce należą do Belgii oraz Austrii.



Azerbejdżan - Szwecja 3:0 (2:0)

Bramki: Emin Mahmudov 3, 89, Renat Dadashov 6

PI, Polsat Sport