AZ wydał komunikat w sprawie meczu z Legią. Co za słowa!

Za niespełna miesiąc (14 grudnia) Legia Warszawa podejmie w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy AZ. Klub z Alkmaar wydał oświadczenie skierowane do własnych kibiców. Nawiązał w nim do wydarzeń z początku października i przekazał ważną informację w sprawie rewanżu.

Przypomnijmy - 5 października Legia przegrała na wyjeździe 0:1. Zdecydowanie więcej niż o meczu, mówiło się jednak i pisało o tym, co działo się później. Członkowie delegacji Legii Warszawa, w tym prezes Dariusz Mioduski, zostali zaatakowani przez miejscową policje, wspartą ochroniarzami. Dwaj piłkarze wicemistrzów Polski - Josue i Radovan Pankov - trafili natomiast do aresztu, w którym zostali na noc. Do kraju wrócili dopiero nazajutrz.

Awantura długo nie schodziła z czołówek polskich i holenderskich gazet. Zaczęto zastanawiać się, w jaki sposób potraktowani zostaną kibice i piłkarze AZ, kiedy w połowie grudnia przyjadą do Warszawy na rewanż. Wszystko wskazuje na to, że fanów... zabraknie w stolicy. W piątkowe przedpołudnie klub wydał komunikat w tej sprawie.

"AZ nie będzie sprzedawać biletów na wyjazdowy mecz z Legią Warszawa rozgrywany w połowie grudnia. Po wydarzeniach, które miały miejsce podczas meczu u siebie, przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Doszliśmy do wniosku, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa naszym kibicom" - czytamy w tekście.

Na tym jednak nie koniec. AZ wystosował także apel do swoich sympatyków.

"Ponieważ bezpieczeństwo jest w AZ sprawą najwyższej wagi, klub musiał niestety podjąć decyzję o nierozpoczynaniu sprzedaży biletów. AZ odradza także swoim kibicom, aby podróżowali samodzielnie" - dodano.

Legia Warszawa nie odniosła się jeszcze do wpisu rywala.

JŻ, Polsat Sport