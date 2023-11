Biało-Czerwoni zremisowali 1:1 i nie mają już szans na bezpośredni awans do przyszłorocznego turnieju. Podopiecznym Michała Probierza pozostała walka w barażach.

- Nie winię Probierza za to, że nie awansował bezpośrednio na Euro. On musi zrobić szybko coś z niczego, a będziemy go oceniać po meczach barażowych. Problemem jest to, że ta drużyna nie umie przepchać spotkania, kiedy trzeba wygrać 1:0 - ocenił Hajto.

62-krotny reprezentant Polski przyznał, że zmieniłby w przerwie Roberta Lewandowskiego, kapitana polskiej kadry. Jego zdaniem napastnik Barcelony grał słabo.

- W przerwie zmieniłbym Lewandowskiego, bo grał słabo. To wielki piłkarz, niesamowicie skuteczny, ale kadra i kibice nie mają czasu czekać na to, aż się przełamie. Wcześniej czy później to zrobi, ale dziś trzeba wpuszczać ludzi, którzy są w stanie biegać przez 90 minut - dodał były trener.

BS, Polsat Sport