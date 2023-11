Dwóch piłkarzy opuściło zgrupowanie reprezentacji po meczu z Czechami

Jak przekazał Tomasz Włodarczyk, młodzi piłkarze wyjechali ze zgrupowania po śniadaniu. Występujący na co dzień we Włoszech zawodnicy dołączą do drużyny prowadzonej przez Adama Majewskiego. We wtorek reprezentanci Polski U-21 zmierzą się na wyjeździe z rówieśnikami z Niemiec.

ZOBACZ TAKŻE: Kołtoń: Modlitwa... i co dalej?!

Patryk Peda i Mateusz Łęgowski opuszczą po śniadaniu zgrupowanie reprezentacji Polski i dołączą do kadry U-21. Młodzieżówkę czeka we wtorek mecz z Niemcami. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) November 18, 2023

Przypomnijmy, że w eliminacjach młodzieżowego Euro 2025 Biało-Czerwoni radzą sobie na razie znakomicie. Po czterech meczach mają komplet zwycięstw i prowadzą w tabeli grupy D. W piątek zawodnicy trenera Majewskiego pokonali u siebie 2:1 Izraelczyków. Warto wspomnieć, że w pierwszych meczach eliminacji zespół prowadził aktualny selekcjoner seniorskiej kadry Michał Probierz.

Spotkanie z Czechami Łęgowski w całości obejrzał z ławki rezerwowych. Natomiast Peda pojawił się na placu gry w 58. minucie gry, gdy zastąpił kontuzjowanego Pawła Bochniewicza. Niespodziewanie pięć minut przed końcem regulaminowego czasu selekcjoner postanowił zdjąć 21-latka z boiska i wpuścić Sebastiana Szymańskiego. Jak później tłumaczył, chodziło tutaj o względy taktyczne.

Peda ma na koncie trzy występy w seniorskiej reprezentacji Polski. Z kolei Łęgowski w narodowych barwach zagrał dotąd tylko raz.

mtu, Polsat Sport