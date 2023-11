Kajetanowicz i Szczepaniak wiceliderami przed finałowym etapem Rajdu Japonii!

Reprezentanci ORLEN Rally Team są już o krok od zdobycia tytułu mistrzów świata w klasie WRC2 Challenger. Po sobotnim etapie Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak awansowali na drugie miejsce w zawodach, wchodząc jednocześnie do czołowej trójki w ogólnej klasyfikacji WRC2 i do dziesiątki klasyfikacji generalnej. Polacy realizują założony plan, by zdobyć cel, nad którym pracowali przez cały sezon.