Problemy zdrowotne reprezentantów Polski. Czy zdążą na mecz z Łotwą?

Reprezentacja Polski, która po remisie z Czechami 1:1 w eliminacjach Euro 2024 przygotowuje się do towarzyskiego spotkania z Łotwą, boryka się z kłopotami kadrowymi. Np. Piotr Zieliński ma anginę. Dwóch piłkarzy - Patryk Peda i Mateusz Łęgowski - wyjechało na mecz kadry do lat 21 z Niemcami.

Biało-czerwoni po piątkowym remisie z Czechami na PGE Narodowym w Warszawie stracili szansę awansu z grupy E i pozostanie im walka w marcowych barażach.

Na razie jednak trwa jeszcze zgrupowanie, ponieważ we wtorek, na tym samym obiekcie, podopieczni Michała Probierza zmierzą się towarzysko z Łotwą.

Między innymi z powodu kiepskiej pogody nie odbył się w sobotę trening kadry. Przewidziano to już wcześniej, dlatego tzw. zajęcia wyrównawcze (dla zawodników, którzy grali niewiele lub wcale z Czechami) odbyły się jeszcze w piątek późnym wieczorem na PGE Narodowym, po spotkaniu eliminacyjnym.

"Dzisiaj piłkarze mieli tylko odnowę i zajęcia regeneracyjne w hotelu" - powiedział PAP rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

W kadrze nie brakuje kłopotów zdrowotnych. Karol Świderski został zmieniony już w przerwie meczu z Czechami. Paweł Bochniewicz nabawił się kontuzji, a chory Piotr Zieliński w ogóle nie pojawił się na boisku.

"Jeżeli chodzi o Karola, poczuł się źle w przerwie. Został odwieziony do szpitala. Tam przeszedł szereg badań. Wyniki są w normie. Piłkarz zostanie z nami i będzie normalnie trenował" - zapowiedział Kwiatkowski.

"W przypadku Pawła Bochniewicza chodzi o rwę kulszową. Trwa obecnie diagnostyka. Natomiast Piotrek Zieliński ma anginę. Kłopoty zaczęły się w nocy poprzedzającej mecz, więc nie było mowy o występie. Zaprzeczam informacjom niektórych mediów, że to COVID. Piłkarz Napoli przechodził testy, które wykluczyły koronawirusa. Czy zostanie z nami na zgrupowaniu? Będziemy rozmawiać z jego klubem, aby został, bo raczej nie ma sensu, żeby teraz podróżował do Włoch" - podkreślił team menedżer reprezentacji.

Pozostali piłkarze, jak zapewnił, są zdrowi.

Kwiatkowski poinformował również, że Patryk Peda i Mateusz Łęgowski opuścili drużynę narodową i dołączyli do kadry młodzieżowej, którą czeka we wtorek wyjazdowe spotkanie z Niemcami w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 21.

Na razie nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie trenować w niedzielę reprezentacja Probierza. Czynione są starania, aby - z uwagi na ciężkie warunki na odkrytych boiskach spowodowane opadami śniegu - zajęcia odbyły się na PGE Narodowym.

mtu, PAP