Do niecodziennej sytuacji doszło w hitowym meczu PlusLigi. Podczas sobotniego starcia zmierzono, że piłka po zagrywce Mikołaja Sawickiego osiągnęła prędkość 140 kilometrów na godzinę!

W sobotę 18 listopada w meczu siódmej kolejki PlusLigi naprzeciwko siebie stanęły ekipy Trefla Gdańsk i Projektu Warszawa. Zespół ze stolicy Polski dobrze wszedł w to spotkanie, wygrywając pierwszego seta 26:24. To, co wydarzyło się w kolejnej odsłonie meczu, zadziwiło jednak wszystkich.

Przy wyniku 5:2 w drugim secie na zagrywkę wszedł Mikołaj Sawicki. Zmierzono, że po serwisie siatkarza Trefla piłka osiągnęła prędkość 140 kilometrów na godzinę. Warto zaznaczyć, że gdyby ten pomiar okazał się prawdziwy, byłby to rekord świata. Do tej pory najwyższą prędkość piłka osiągnęła po zagrywce Wilfredo Leona - 138 kilometrów na godzinę.

- Zmierzono 140 kilometrów na godzinę! Czy to jest możliwe - powiedział komentujący to spotkanie Marek Magiera.

- Trzeba będzie zmierzyć parametry szybkościomierza - dodał Wojciech Drzyzga.

Na temat zagrywki w pomeczowym wywiadzie wypowiedział się sam Sawicki.

- Nie mam pojęcia, czy tak mogło być. Jestem mega zaskoczony. Nie skupiałem się na tym za bardzo. Uważam, że jest to możliwe - stwierdził w pomeczowym wywiadzie.

Dobry serwis Sawickiego nie uratował jednak gdańskiego zespołu. Projekt przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę po trzech setach i po siedmiu meczach ma na swoim koncie 20 punktów.

AA, Polsat Sport