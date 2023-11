Teahupo'o, znane na całym świecie z fal i przezroczystych wód, pozostanie miejscem olimpijskiej rywalizacji, choć istniały propozycje przeniesienia zawodów w inne miejsce.

Pomysł budowy nowej aluminiowej wieży sędziowskiej w miejscu starej drewnianej wywołał protesty stowarzyszeń ekologicznych, które obawiały się degradacji dna morskiego i szkód dla różnorodności biologicznej tego miejsca.

W nowym projekcie waga wieży zmniejszyła się z 14 do 9 ton, powierzchnia będzie mniejsza o 50 metrów kwadratowych, a liczba osób obsługujących zawody zmniejszy się z 40 do 25. Kabel, który ma dostarczać energię elektryczną, zostanie zdemontowany po igrzyskach, a wieża nie będzie już podłączona do wody pitnej ani ścieków. Lżejsza konstrukcja pozwoli też na ograniczenie głębokości wierceń.

Prezydent Polinezji Moetai Brotherson, który przez pewien czas rozważał przeniesienie zawodów w inne miejsce, oświadczył, że podjęta decyzja "oczywiście nie zadowoli wszystkich", ale "w pewnym momencie trzeba było ją podjąć".

Surfing po raz drugi z rzędu pojawi się w programie igrzysk olimpijskich. Zadebiutował w Tokio 2020, i ponownie znajdzie się w igrzyskach w Los Angeles 2028.

Zawody surfingowe w ramach igrzysk olimpijskich w Paryżu odbędą się w dniach 27-30 lipca przyszłego roku.

mtu, PAP