Jako pierwszy do finału awansował Sinner. Włoch pokonał w półfinale Rosjanina Daniiła Miedwiediewa 6:3, 6:7 (4-7), 6:1. Pojedynek 22-letniego reprezentanta gospodarzy (4. w rankingu ATP) z pięć lat starszym, klasyfikowanym o pozycję wyżej Rosjaninem zelektryzował miejscowych kibiców. Sinner to pierwszy włoski tenisista, który wystąpił w półfinale ATP Finals. Do tej pory obaj gracze zagrali osiem razy i tylko dwukrotnie zwyciężył Włoch. Pochodzący z Południowego Tyrolu zawodnik uczynił to w dwóch ostatnich pojedynkach z Miedwiediewem, wygrywając w finałach w Pekinie i Wiedniu.

Wcześniej w fazie grupowej Sinner pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa, Serba Novaka Djokovica i Duńczyka Holgera Rune. Dzięki temu jego występ w Turnieju Arcymistrzów już jest najlepszym w historii włoskiego tenisa.

22-latek z Południowego Tyrolu jeszcze przed turniejem w stolicy Piemontu ustanowił rekord kraju w liczbie wygranych meczów w jednym roku kalendarzowym. Zajmujący aktualnie 4. miejsce w światowym rankingu zawodnik poprawił wyczyn 54 sezonowych sukcesów należący od 1978 roku do Corrado Barazzuttiego. Stało się to dzięki wygranej nad Rosjaninem Andriejem Rublowem w półfinale ATP 500 w Wiedniu.

W niedzielę Włoch zagra w wieńczącym sezon meczu z Novakiem Djokoviciem. Serb w półfinałowym pojedynku z Alcarazem, którego niedawno zmienił na prowadzeniu w rankingu ATP, nie dał rywalowi żadnych szans. Tenisiści spędzili na korcie tylko godzinę i 30 minut. Było to ich piąte starcie. Bilans jest korzystny dla Serba: 3-2.

W niedzielę 36-letni Djokovic stanie przed szansą zwycięstwa po raz siódmy w turnieju masters, czego do tej pory nikomu się nie udało. Lider światowego rankingu dzieli obecnie rekord sześciu triumfów ze Szwajcarem Rogerem Federerem, który zakończył już karierę.

JŻ, Polsat Sport, PAP