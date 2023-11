Novak Djoković pokonał Jannika Sinnera w finale turnieju ATP Finals 6:3, 6:3. Serb triumfem na turyńskiej imprezie zakończył bardzo udany sezon, w którym wygrał między innymi Australian Open, French Open oraz US Open.

Warto przypomnieć, że Djoković i Sinner spotkali się także podczas fazy grupowej rywalizacji na Półwyspie Apenińskim. Wtedy po zaciekłym trzysetowym pojedynku szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił Włoch.

Lider rankingu ATP bardzo dobrze wszedł w ten mecz. Serb bez problemu wygrywał swoje serwisy, a w czwartym gemie był w stanie przełamać rywala. Jak się okazało, był to kluczowy moment tej rywalizacji. Dzięki temu przełamaniu 36-latek wygrał pierwszego seta, tracąc w tym czasie zaledwie trzy partie.

Włoch nie był w stanie znaleźć odpowiedzi na bardzo skuteczną grę oponenta. Sinner już na starcie drugiej części pojedynku przegrał swój gem serwisowy. Serbski tenisista bez litości wykorzystywał wszystkie błędy rywala. Chociaż ulubieniec publiczności zgromadzonej na trybunach turyńskiej hali próbował stawiać się wyżej notowanemu przeciwnikowi, to nic nie mogło stanąć na drodze Djokovicia do triumfu w tym turnieju, który ponownie przełamał adwersarza w dziewiątym gemie drugiego seta.

Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem Serba 2:0 (6:3, 6:3). Tym samym Djoković obronił tytuł i siódmy raz wygrał kończącą sezon imprezę. W poprzedniej edycji ATP Finals pierwszy tenisista świata pokonał w finale Caspera Ruuda w dwóch setach. Trzeba podkreślić, że żaden inny gracz nie zwyciężył siedem razy w imprezie tej rangi. Najbliżej był Roger Federer, który na swoim koncie ma sześć triumfów w ATP Finals.

Należy zaznaczyć, że był to bardzo udany sezon dla pochodzącego z Serbii zawodnika. Urodzony w 1987 roku gracz sięgnął po zwycięstwa w tegorocznych edycjach Australian Open, French Open oraz US Open. Natomiast podczas Wimbledonu dotarł do finału, gdzie lepszy od niego okazał się Carlos Alcaraz.

