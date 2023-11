Pełna dominacja mistrzów Polski! Lider znów w Jastrzębiu-Zdroju

Jastrzębianie od razu solidnie weszli w to spotkanie (3:5). Punkt za punktem zdobywał Tomasz Fornal i po chwili przewaga gości wzrosła aż do pięciu punktów (8:13). Siatkarze ze Lwowa próbowali odrabiać straty, ale było to dosłownie niemożliwe dzięki świetnej grze blok-obrona u mistrzów Polski (12:19). Tej przewagi jastrzębianie już nie zmarnowali i pewnie wygrali w premierowej odsłonie.

ZOBACZ TAKŻE: Dołączy do ścisłej światowej czołówki? To był rok Tomasza Fornala

Drugą partię określić można jednym słowem: dominacja. Rozpoczęła się bliźniaczo do pierwszej (3:5). Jastrzębianie ponownie szybko wypracowali sobie kilkupunktową przewagę (4:9) i ze spokojem kontrolowali przebieg tego seta, jeszcze zwiększając dystans punktowy (6:14). Ukraińcy byli bezradni wobec ataków Fornala i Sclatera, a ci przypieczętowali zwycięstwo w tej odsłonie.





Ostatni set był zwieńczeniem wszystkiego, co wcześniej wydarzyło się w tym meczu, czyli świetnej skuteczności siatkarzy Jastrzębskiego Węgla oraz nerwowości i bezradności u ich rywali. Z początku wydawało się, że przewaga gości nie będzie tak wyraźna, lecz od stanu 6:7 po raz kolejny rozpoczął się ich koncert (11:16). Gospodarze próbowali jeszcze podjąć walkę, ale w dzisiejszym meczu byli o klasę niżej od wicemistrzów Polski, który pewnie zwyciężyli tego seta i cały mecz 3:0.

Barkom Każany Lwów - Jastrzębski Węgiel 0:3 (18:25, 15:25, 19:25)

Lwów:Deniss Petrovs, Luciano Palonsky, Władysław Szczurow, Wasyl Tupczi, Ilia Kowalow, Mousse Gueye - Dmytro Kanajew (libero) - Ołeh Szewczenko, Bohdan Mazerko, Ołeksij Hołowen, Witalij Kuczer, Kristers Dardzans. Trener: Ugis Krastins.

Jastrzębski:Moustapha M'Baye, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Ryan Sclater, Rafał Szymura - Jakub Popiwczak (libero) - Edvins Scruders, Jean Patry, Mateusz Jóźwik. Trener: Marcelo Mendez.

Wyniki i terminarz spotkań siódmej kolejki PlusLigi:

Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:19, 25:17, 25:20)

Trefl Gdańsk - Projekt Warszawa 0:3 (24:26, 23:25, 19:25)

Exact Systems Hemarpol Częstochowa - PGE GiEK Skra Bełchatów 1:3 (23:25, 27:25, 25:23, 25:19)

Enea Czarni Radom - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn - Koźle 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)

Barkom Każany Lwów - Jastrzębski Węgiel 0:3 (18:25, 15:25, 19:25)

GKS Katowice - PSG Stal Nysa, 19.11, godzina 20:30, transmisja Polsat Sport

KGHM Cuprum Lubin - Aluron CMC Warta Zawiercie, 20.11, godzina 17:30 transmisja Polsat Sport

Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki, 20.11, godzina 20:30, transmisja Polsat Sport

Karolina Potrykus, Polsat Sport