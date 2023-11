Zieliński od 2016 roku jest piłkarzem Napoli. Klub spod Wezuwiusza zapłacił wówczas za niego około 16 milionów euro. Polak w minionych latach wypracował sobie znaczącą pozycję w drużynie.

Co jakiś czas pojawiają się jednak w przestrzeni medialnej doniesienia łączące pomocnika z transferem do innej drużyny. Latem sporo mówiło się o przenosinach do Arabii Saudyjskiej - umowa miała być już gotowa do podpisu. Ostatecznie Polak pozostał jednak w Neapolu.



Teraz we włoskich mediach znów pojawiły się informacje o rychłym końcu współpracy piłkarza z klubem. Ma on być pod baczną obserwacją tegorocznego finalisty Ligi Mistrzów - Interu Mediolan.



Klub z północy Italii chciałby wykorzystać fakt, że kontrakt Zielińskiego z Napoli wygasa 30 czerwca 2024 roku. Jeśli więc nie zostanie przedłużony w najbliższym czasie, już 1 stycznia mediolańczycy mogą rozpocząć rozmowy z zawodnikiem. W przypadku pomyślnego ich zakończenia Polak przeszedłby 1 lipca do Interu bez kwoty odstępnego.

Według portalu "Calciomercato", zainteresowanie Zielińskim przejawia również Juventus.

JŻ, Polsat Sport