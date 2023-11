Gwiazdor reprezentacji Polski opuścił zgrupowanie. Nie zagra z Łotwą

Piotr Zieliński to kolejny piłkarz, który opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski, przygotowującej się do meczu towarzyskiego z Łotwą w Warszawie - przekazał PAP rzecznik prasowy PZPN i team menedżer kadry Jakub Kwiatkowski. Z powodu anginy pomocnik Napoli nie mógłby zagrać we wtorek.