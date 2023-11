Mbappe dokonał tego w miniony weekend, mając 24 lata i 333 dni. Zarówno Lionel Messi, jak i Cristiano Ronaldo, dwie największe gwiazdy futbolu XXI wieku, byli starsi, kiedy mieli na liczniku ten wynik.

- To, co robi ten dzieciak, jest naprawdę nie z tego świata. To po prostu niewiarygodne – powiedział Thierry Henry, który obecnie jako trener drużyny do lat 21 kieruje nowym pokoleniem francuskich zawodników.

Na początku swojej kariery Mbappe był często porównywany do Henry’ego. Obaj uczęszczali do francuskiej akademii Clairefontaine, a następnie grali jako lewi skrzydłowi w drużynie AS Monaco, gdzie jako nastolatkowie zdobyli tytuły mistrza Francji. Następnie Mbappe powtórzył inne osiągnięcie Henry’ego, zdobywając mistrzostwo świata w 2018 roku w swoim pierwszym dużym turnieju z Francją. Henry wygrał mundial w 1998 roku.

Mbappe porównywany jest także do wielkiej brazylijskiej gwiazdy Pele ze względu na jego przedwczesną dojrzałość. Jednak pod względem stylu, zabójczej szybkości i umiejętności, jest bliżej Henry'ego.

- Jest strzelcem bramek, asystuje, wie, jak zrobić wszystko. Oczywiście jest wiele do poprawy, ale nie o to chodzi – powiedział Henry.

Dzięki swojemu 17. hat-trickowi w karierze Mbappe zwiększył swój dorobek w sezonie do 21 goli w 19 meczach. Był to 46. gol gwiazdy PSG w 74 występach drużyny narodowej. Obecnie na liście najlepszych strzelców Francji brakuje mu zaledwie pięciu goli do Henry'ego i dziesięciu do rekordu kraju należącego do Oliviera Giroud.

24-latek swojego jubileuszowego gola zapamięta na długo, ponieważ strzelił go prawie z połowy boiska w 81. minucie meczu z piłkarskim "Kopciuszkiem" z Gibraltaru.

W stawce aktywnych wciąż snajperów znajdują się Cristiano Ronaldo, Lionel Messi (obaj ponad 800 bramek), Robert Lewandowski (ponad 600 goli) oraz Luis Suarez (ponad 500 trafień).

Na strzelecki dorobek 300 goli w profesjonalnej karierze Mbappe składają się występy w reprezentacji Francji (46 bramek), Paris Saint-Germain (227 bramek) oraz AS Monaco (27 bramek).

