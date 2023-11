Alarm! Plaga kontuzji wśród gwiazd! Kluby mogą być załamane

Za każdym razem, kiedy kluczowi piłkarze wybierają się na zgrupowania swoich reprezentacji, ich kluby modlą się o ich zdrowie. Niestety, nie zawsze to pomaga, czego dowodem listopadowe zgrupowania w ramach eliminacji mistrzostw Europy oraz świata. Wielu znanych i czołowych zawodników doznało bolesnych kontuzji, które wykluczają ich z gry na długi okres.

Niejako przeciwieństwem ostatnich tygodni jest casus Roberta Lewandowskiego, który doznał urazu podczas październikowego meczu Ligi Mistrzów i nie mógł wystąpić w kolejnych meczach reprezentacji. W listopadzie gwiazda Barcelony była już gotowa do gry w ekipie Michała Probierza.

Z kolei olbrzymi pech spotkał jego klubowego kolegę - Gaviego, który doznał bolesnej kontuzji kolana w niedzielnym meczu Hiszpania - Gruzja. Całkowite zerwanie więzadeł krzyżowych i uszkodzenie łąkotki sprawi, że utalentowanego zawodnika czeka bardzo długa przerwa w grze. To gigantyczny problem dla "Dumy Katalonii".

ZOBACZ TAKŻE: Szaleństwo! Tyle kosztują koszulki Messiego z MŚ 2022!

Swojego ważnego gracza stracił także Real Madryt. Mowa o Eduardo Camavindze, który podobnie jak Gavi, doznał urazu kolana - z tą różnicą, że doszło do skręcenia. I to nie w trakcie meczu, lecz treningu reprezentacji Francji. W tym roku na pewno już go nie ujrzymy na boisku.

Granie w 2023 roku zakończył również inny piłkarz "Królewskich" Vinicius Junior, który już na początku meczu Kolumbia - Brazylia w ramach eliminacji mistrzostw świata doznał kontuzji mięśnia dwugłowego.

W sumie podczas listopadowych meczów reprezentacyjnych, kontuzji nabawiło się aż 18 piłkarzy!