Ekologiczne pochodnie olimpijskie powstaną w... fabryce sztućców!

Do wykonania 2000 pochodni potrzebnych było sześć ton stali uzyskanej w procesie recyklingu w jednym z francuskich koncernów. Przetopioną stal uformowano w płaty o grubości 0,7 milimetra i... wysłano do Normandii, do firmy specjalizującej się w wyrobach ekskluzywnych ze srebra. Tam kilkudziesięciu pracowników czuwa nad przebiegiem kilkuetapowej produkcji. Laserowe cięcie, gięcie, polerowanie i ostrzykiwanie mikrocząsteczkami stali mają sprawić, że pochodnia zachwycać będzie nie tylko finezją kształtu, ale i wykonania.

Każda pochodnia ma 70 centymetrów i waży półtora kilograma. Jest odporna na warunki atmosferyczne - wodoodporna i wiatroszczelna. Zaprojektowana została tak, by wiatr o prędkości 20 km/h dochodzący w podmuchach nawet do 60 km/h nie gasił ognia.

Projektantem jednego z symboli igrzysk jest Mathieu Lehanneur. Pochodnia nie ma tradycyjnego klosza, jest natomiast smukła, falista i symetryczna na całej wysokości. Nawiązuje wyglądem nie tylko do Sekwany, na której odbędzie się uroczystość otwarcia igrzysk, ale przede wszystkim do falującego oceanu i Morza Śródziemnego, czyli drogi morskiej jaką pokona ogień wzniecony w greckiej Olimpii, kolebce igrzysk, do Francji oraz jej terytoriów zamorskich. Ceremonię przyjęcia ognia, który przypłynie statkiem z Grecji do Marsylii, zaplanowano na 8 maja 2024 r.

- Po raz pierwszy w historii jest absolutnie symetryczna, co pozwala bardziej podkreślić płomień wydobywający się z niej płomień - mówił o swoim projekcie Lehanneur.

Pochodnia przeszła także testy zderzeniowe w fabryce ArcelorMittal, która przetapiała stal na płaty.

- Wytrzymuje upadek z wysokości trzech metrów - powiedział Franck Wasilewski, kierownik projektu przetapiania stali w ArcelorMittal. Ogień olimpijski odwiedzi 64 departamenty we Francji, a także pięć terytoriów zamorskich, w tym Tahiti, czyli największą wyspę Polinezji Francuskiej. Tam, na falach Oceanu Spokojnego odbędzie się rywalizacja w surfingu.

KP, PAP