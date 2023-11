Podział punktów w meczu Walii z Turcją

Gospodarze wyszli na prowadzenie bardzo szybko, bo już w siódmej minucie meczu. Harry Wilson zagrał do Neco Williamsa. Ten przyjął piłkę na skrzydle, po czym zszedł do środka i oddał strzał po ziemi, którym pokonał Ugurcana Cakira.

ZOBACZ TAKŻE: Wywiad z Michałem Probierzem po eliminacjach Euro 2024. Gdzie obejrzeć?

W kolejnych minutach Walijczycy szukali gola na 2:0. Trzykrotnie domagali się podyktowania rzutu karnego, lecz gwizdek sędziego milczał. W 33. minucie spotkania plac gry musiał opuścić Cakir. Golkiper reprezentacji Turcji doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu kontynuowanie gry. Zastąpił go Altay Bayindir. Do końca pierwszej części gry żadna z ekip nie wypracowała sobie choćby jednej stuprocentowej sytuacji do strzelenia gola.

Pięć minut po zmianie stron niebezpiecznie na bramkę Turków uderzał Brennan Johnson, ale dobrą interwencją popisał się Bayindir. Z czasem goście zaczęli coraz częściej dochodzić do głosu w tym spotkaniu. W końcu w 69. minucie meczu przy dośrodkowaniu Ben Davies sfaulował Yusufa Yaziciego. Sędzia podyktował rzut karny. Walijczycy gorąco protestowali, lecz arbiter pozostał nieugięty. "Jedenastkę" na gola zamienił sam poszkodowany.

Sześć minut przed końcem regulaminowego czasu gry do siatki reprezentacji Turcji trafił Johnson, lecz sędzia dopatrzył się pozycji spalonej. Ostatecznie w Cardiff nie zobaczyliśmy już goli. Walia dopisała remis do swojego dorobku i w związku ze zwycięstwem Chorwacji nad Armenią ukończyła rywalizację w grupie D na trzecim miejscu. To oznacza, że Walijczycy zagrają w barażach w tej samej ścieżce, co reprezentacja Polski (która zmierzy się z Estonią). Przeciwnikami "The Dragons będą Finowie, Ukraińcy lub Islandczycy.

Walia - Turcja 1:1 (1:0)

Bramki: Neco Williams 8 - Yusuf Yazici 70 (k)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mtu, Polsat Sport