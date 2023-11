Jeśli reprezentacja Polski przejdzie Estonię w półfinale baraży o Euro 2024, to w decydującym meczu zagra na wyjeździe z Walią lub Finlandią. Jak Walijczycy i Finowie radzili sobie w fazie zasadniczej eliminacji? Jak prezentują się przed własną publicznością?

Walia zakończyła rywalizację w eliminacjach na trzecim miejscu w tabeli z 12 punktami zdobytymi w 8 meczach. Kwestię bezpośredniego awansu Walijczyków bardzo mocno utrudniły dwie czerwcowe porażki - z Armenią u siebie i z Turcją na wyjeździe. W obydwu spotkaniach Walia od pewnego momentu musiała radzić sobie w liczebnym osłabieniu po czerwonych kartkach dla Kiefera Moore'a i Joe Morrela.

Tak naprawdę przed listopadowym zgrupowaniem wszystko było jednak w rękach podopiecznych Roberta Page'a. Komplet punktów w spotkaniach z Armenią na wyjeździe i Turcją u siebie dałby bezpośredni awans na Euro. Dwa remisy spowodowały jednak smutek i niedosyt. Pozostała walka w barażach.

W nich Walijczycy będą grali przed własną publicznością. W półfinale zmierzą się z Finlandią, a jeśli pokonają ekipę Suomi, to także w Cardiff podejmą zwycięzcę meczu Polska - Estonia.

Jeszcze do niedawna domowy stadion był twierdzą walijskiej reprezentacji narodowej. Fantastyczną serię 19 meczów bez porażki przerwali jednak Holendrzy, którzy w ubiegłorocznej Lidze Narodów ograli Walię 3:2. Następnie Walijczycy przegrali w roli gospodarza z reprezentacją Polski, dzięki czemu to my utrzymaliśmy się w najwyższej dywizji LN.

W eliminacjach mistrzostw Europy też nie było idealnie. W pierwszym domowym meczu Walia wymęczyła wygraną z Łotwą 1:0, a następnie przyszła wspomniana porażka z Armenią. "Stare, dobre czasy" wróciły w starciu z Chorwatami, których niesieni dopingiem publiczności Walijczycy ograli 2:1 po golach Harry'ego Wilsona.

W ostatnim spotkaniu z Turkami w Walijczykach tliła się jeszcze nadzieja na awans. Podtrzymał ją gol na 1:0 Neco Williamsa, ale odebrała bramka Yusufa Yaziciego i triumf Chorwatów. Gdyby nie kontrowersyjne decyzje sędziego Mateja Juga, Walia mogłaby jednak ograć lidera tabeli, który momentami był tłem dla świetnie grających gospodarzy.

Mecze Walii u siebie w eliminacjach Euro 2024:

Walia - Łotwa 1:0

Gol: Kiefer Moore (41')

Walia - Armenia 2:4

Gole dla Walii: Daniel James (10'), Harry Wilson (72')

Walia - Chorwacja 2:1

Gole dla Walii: Harry Wilson (47', 60')

Walia - Turcja 1:1

Gol dla Walii: Neco Williams (7')

Finlandia na koniec eliminacji znalazła się na trzeciej lokacie w grupie H z 18 punktami na koncie. To najlepszy punktowy wynik spośród ekip, które nie awansowały bezpośrednio na Euro. A mogło być jeszcze lepiej, gdyby nie fatalny październik w wykonaniu Finów.

Ale po kolei. W pierwszych dwóch kolejkach Suomi zdobyli trzy punkty na wyjeździe. W swoim domu pojawili się dopiero w czerwcu i od razu podskoczyli w tabeli po dwóch wygranych - ze Słowenią oraz San Marino. W tym drugim spotkaniu po raz pierwszy dał o sobie znać duży talent Daniela Hakansa, który strzelił premierowego hat-tricka dla kadry.

Hakans był najlepszym strzelcem Finów w tych eliminacjach, ale kluczowym graczem wciąż był Teemu Pukki. W tej kampanii zanotował 2 gole oraz 5 asyst. Ważne bramki zdobywał też Oliver Antman, tak jak w wygranej wyjazdowej batalii z Kazachstanem. U siebie nie był jednak tak skuteczny, a Finowie przegrali we wrześniu i październiku w domu z Danią oraz z Kazachstanem. Szczególnie bolesna była wpadka z Kazachami, tym bardziej, że zespół Marku Kannervy dominował przez większość spotkania.

Ta porażka odebrała Finom nadzieje na bezpośredni awans. W ostatnim spotkaniu w Helsinkach gospodarze rozbili jednak Irlandię Północną 4:0 i pokazali, że przed własną publicznością mogą być piekielnie groźni.

Mecze Finlandii u siebie w eliminacjach Euro 2024:

Finlandia - Słowenia 2:0

Gole dla Finlandii: Joel Pohjanpalo (13'), Oliver Antman (64')

Finlandia - San Marino 6:0

Gole dla Finlandii: Glen Kamara (16'), Benjamin Kallman (39'), Daniel Hakans (65', 72', 74'), Teemu Pukki (76')

Finlandia - Dania 0:1

Finlandia - Kazachstan 1:2

Gol dla Finlandii: Robert Taylor (28')

Finlandia - Irlandia Północna 4:0

Gole dla Finlandii: Joel Pohjanpalo (42' k.), Daniel Hakans (48'), Teemu Pukki (74'), Robin Lod (88')