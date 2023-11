Wszystko jasne! To z nimi Polacy mogą zagrać w finale baraży o Euro

Biało-Czerwoni nie zapamiętają dobrze swoich występów podczas eliminacji mistrzostw Europy. W ośmiu spotkaniach zebrali w sumie 11 punktów. Przez to uplasowali się na trzecim miejscu w grupie E, za Albanią i Czechami. To oznacza, że podopieczni Michała Probierza nie zapewnili sobie bezpośredniego awansu na czempionat Starego Kontynentu.

O losie Polaków zadecydują baraże. W półfinale rywalizacji Polacy zmierzą się z reprezentantami Estonii. To spotkanie zaplanowane jest na 21 marca 2024 roku. Jeżeli Biało-Czerwonym uda się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, to awansują do finału baraży o mistrzostwa Europy.

W czwartek 22 listopada odbyło się losowanie, dzięki któremu poznaliśmy możliwych rywali Polaków. Jeżeli podopieczni Probierza przejdą przez półfinał, naprzeciwko nich stanie zwycięzca starcia Walia - Finlandia. Dowiedzieliśmy się również, że gospodarzem finału będzie reprezentacja Walii lub Finlandii.

Finały baraży mają odbyć się 26 marca 2024 roku.

Ścieżka A:

Polska - Estonia

Walia - Finlandia

Ścieżka B:

Izrael - Islandia

Bośnia i Hercegowina - Ukraina

Ścieżka C:

Gruzja - Luksemburg

Grecja - Kazachstan

AA, Polsat Sport