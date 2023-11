Trener siatkarskiej kadry podał się do dymisji! Jest oficjalne oświadczenie

Julio Velasco, który jest selekcjonerem włoskich siatkarek, nie będzie już trenerem zespołu UYBA Busto Arsizio. Argentyńczyk podał się do dymisji, a władze klubu wydał obszerne oświadczenie w tej sprawie.

Nie tak dawno, bo na początku listopada bieżącego roku Włoska Federacja Piłki Siatkowej poinformowała, że powierzyła funkcję selekcjonera reprezentacji siatkarek Julio Velasco. Argentyńczyk do tej pory zasiadał na ławce trenerskiej żeńskiego klubu UYBA Busto Arsizo. Chociaż Velasco swoją przygodę z kadrą ma rozpocząć od stycznia 2024 roku, to doświadczony szkoleniowiec już postanowił zrezygnować z pracy w klubie z Półwyspu Apenińskiego.

ZOBACZ TAKŻE: Co za popis siatkarza w egzotycznej lidze! Niesamowita skuteczność

Włodarze UYBA Busto Arsizo na oficjalnej stronie internetowej zespołu ogłosili, że pochodzący z Argentyny trener podał się do dymisji ze skutkiem natychmiastowym. Podkreślono, że Velasco bez problemu mógł prowadzić zarówno reprezentacje, jak i siatkarki ekipy z Busto Arsizio.

"Velasco mógłby objąć podwójne stanowisko bez żadnego wykluczenia. Z tego powodu UYBA zawsze rozważała pana Velasco jako trenera zespołu co najmniej do końca sezonu. Włoska federacja nie nawiązał żadnego kontaktu z UYBA przed wezwaniem pana Velasco do swojej siedziby w celu złożenia mu propozycji objęcia stanowiska trenera seniorskiej drużyny narodowe" - napisano.

Przedstawiciele włoskiego klubu uważają, że poczynania Włoskiej Federacji Piłki Siatkowej oraz samego trenera doprowadziły do destabilizacji zespołu, zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Włodarze UYBA w oświadczeniu oznajmili, że oczekują oficjalnych przeprosin ze strony federacji.

"UYBA Volley wciąż czeka na konkretną odpowiedź ze strony federacji i zaplanowanie spotkania mającego na celu niezbędne wyjaśnienia, formalne przeprosiny i poszukiwanie adekwatnych rozwiązań w interesie UYBA, mających na celu zabezpieczenie przebiegu mistrzostw w regularny i równy sposób" - przekazano.

📷 NOTA UFFICIALE UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO 21/11/23

UYBA Volley Busto Arsizio comunica che da oggi il tecnico Julio Velasco non è più l'allenatore della squadra. Il coach argentino ha rassegnato ieri sera le dimissioni, ad effetto immediato.

Tutto qui: https://t.co/RWXkXTmMZJ pic.twitter.com/spSi9qzhnQ — UYBA Volley Busto Arsizio (@UYBAvolley) November 21, 2023

AA, Polsat Sport