Liga Mistrzów: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Olympiakos. Relacja i wynik na żywo

Kędzierzynianie to absolutny hegemon ostatnich lat w rozgrywkach Champions League, czego dowodem triumf w trzech poprzednich edycjach. W tej minionej ZAKSA w finale pokonała Jastrzębski Węgiel 3:2.

Wicemistrzowie Polski trafili do grupy z Olympiakosem, który do Ligi Mistrzów awansował poprzez kwalifikacje, belgijskim Roeselare oraz tureckim Ziraatem Bankasim. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyska tylko triumfator grupy, podczas gdy ekipa z drugiego miejsca oraz najlepsza z trzecich miejsc zagra w 1/8 finału. ZAKSA jest oczywiście murowanym faworytem nie tylko na tym etapie, ale całych zmagań.

Drużyna z Opolszczyzny od początku sezonu zmaga się z problemami kadrowymi. Wielu zawodników cierpiało na mniejsze lub większe urazy, stąd dwie porażki z rzędu w PlusLidze - sensacyjna u siebie z Exact Systems Hemarpol Norwidem Częstochowa 1:3 oraz wyjazdowa z Asseco Resovią Rzeszów 0:3. Dwie ostatnie konfrontacje to już wygrane z GKS-em Katowice 3:1 oraz Cerrad Czarnymi Radom 3:0. Dzięki temu ZAKSA poprawiła swoją sytuację w tabeli, będąc obecnie na szóstej lokacie z siedmioma punktami straty do prowadzącego Jastrzębskiego.

Olympiakos jest liderem ligi greckiej z kompletem zwycięstw oraz "oczek". Ostatnią porażkę poniósł w kwietniu tego roku z PAOK-iem. Nie miał jednak dotychczas okazji mierzyć się z tak renomowanym rywalem jak ZAKSA.

Relacja i wynik na żywo meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Olympiakos od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport