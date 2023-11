Oto potencjalni rywale Polski na Euro 2024! Podział na koszyki

Reprezentacja Polski nie awansowała na Euro 2024, ale... poznała potencjalnych rywali na przyszłoroczny turniej w Niemczech. Jeżeli Biało-Czerwoni udanie zaprezentują się w marcowych barażach, wówczas trafią do czwartego koszyka. A to oznacza duże prawdopodobieństwo trafienia do tzw. grupy śmierci.