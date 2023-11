Lublinianki poznały grupowe rywalki w Lidze Europejskiej

Bez konieczności udziału w kwalifikacjach do tej fazy gier zakwalifikowana została rumuńska CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, z którą polska drużyna miała okazję grać cztery lata temu i wówczas także w grupie C, ale Pucharu EHF, po remisie w Lublinie 22:22 Rumunki wygrały u siebie 26:20 i zajmując drugie miejsce awansowały do ćwierćfinału, w którym musiały uznać wyższość duńskiego Herning-Ikast Handbold. To był jak dotąd największy sukces ekipy rumuńskiej na europejskich parkietach.

Bardziej utytułowaną drużyną jest francuska Neptuns Nantes, która została mistrzem Ligi Europejskiej trzy lata temu. W drodze do tego triumfu w fazie grupowej spotkała się m.in. z Perłą Lublin pokonując ją dwukrotnie 25:21 i 31:26. W ubiegłorocznej edycji LE w ćwierćfinale tylko jedną bramką w dwumeczu uległa Borussii 09 Dortmund (28:19 i 22:32). Teraz w 3. rundzie kwalifikacji potwierdziła swoje aspiracje pewnie eliminują norweski Molde Elite (45:28 i 30:24).

HSG Bensheim/Auerbach po ośmiu kolejkach jest aktualnie wiceliderem niemieckiej Bundesligi, a do fazy grupowej LE awansowała po wyeliminowaniu innego zespołu z Niemiec VfL Oldenburg (27:19 i 28:25).

Spotkania grupowe rozpoczną się 6 lub 7 stycznia i trwać będą do 18 lutego przyszłego roku. Lublinianki zainaugurują je wyjazdem do rumuńskiej Glorii. Do marcowych ćwierćfinałów awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej z czterech grup, w których są aż trzy ekipy z Rumunii, po dwie z Chorwacji, Francji, Niemiec, Węgier i Norwegii oraz po jednej z Danii, Hiszpanii i Polski.

Dla lubelskiej drużyny jest to trzydziesty z rzędu sezon w rozgrywkach Starego Kontynentu, w których m.in. zdobyły Puchar EHF (2001) i Challenge Cup (2018), a czternastokrotnie uczestnicząc w fazie grupowej Ligi Mistrzyń dwa razy dochodziły do ćwierćfinału.

MC, PAP