W walce wieczoru Oskar Siegert zmierzy się z Italo Limą. Pojedynek będzie się toczył w formule muay thai w małych rękawicach. Natomiast w co-main evencie Łukasz Bartnik skrzyżuje rękawice z Marcinem Kochańskim. Starcie odbędzie się na zasadach K-1.

Ponadto na gali w Rykach czekają nas liczne pojedynki w różnych formułach. Coś dla siebie znajdą zarówno fani sportów uderzanych, jak i pełnego MMA.

Łącznie w karcie głównej znalazło się 10 pojedynków.

Transmisja oficjalnej ceremonii ważenia przed Madness Cage Fighting 9 w Polsacie Sport Fight oraz na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o 18:00.

3x3min. 69kg, Muay Thai, małe rękawice: Oskar Siegert vs Italo "Cyborg" Lima

3x3min. 86kg, K-1, małe rękawice: Łukasz Bartnik vs Marcin Kochański

3x5min. 80kg, MMA: Adrian Kurek vs Artur Zamarkov

3x3min. 75kg, K-1, małe rękawice: Karol Kwiatek vs Mateusz Różak

3x5min. 84kg, MMA: Mateusz Głuch vs Arkadiusz Jędraczka

3x3min. 67kg, Muay Thai, małe rękawice: Adrian Gunia vs Karol Kopryjaniuk

3x3min. 77kg, semi pro MMA: Dominik Buczek vs Wojtek Wocial

3x3min. 84kg, semi pro MMA: Przemysław Kozioł vs Patryk Marszałek

3x3min. 93kg, semi pro MMA: Bartłomiej Piech vs Marcin Pacek

3x3min. 77kg, semi pro MMA: Marek Warowny vs Patryk Dubaczyński

mtu, Polsat Sport