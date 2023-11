Czas na galę Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej. W walce wieczoru poznamy nowego tymczasowego mistrza organizacji w kategorii średniej. O tytuł powalczą Adrian Błeszyński (10-6-1, 7 KO, 1 Sub) i Filip Tomczak (10-4-1, 3 KO, 6 Sub). Łącznie na kibiców czeka dziewięć pojedynków. Transmisja gali Babilon MMA 41 w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go.

Dla Błeszyńskiego będzie to kolejna szansa na zdobycie tytułu mistrzowskiego w organizacji Babilon MMA. Ostatnio próbował w kwietniu tego roku, lecz przegrał przez nokaut w drugiej rundzie z Piotrem Wawrzyniakiem. Okoliczności przerwania tego starcia wciąż budzą jednak kontrowersje. Wcześniej "Ares" pokonał na punkty Dagomira Zimmera. Czy tym razem zawodnik nazywany "Sercem Babilon MMA" sięgnie po upragniony pas?

ZOBACZ TAKŻE: Błeszyński przed Babilon MMA 41: Zostawię w klatce całe serce

Zadania z pewnością nie będzie chciał mu ułatwiać Tomczak. Zawodnik z Poznania jest obecnie na fali trzech wygranych. W ostatnim występie na lipcowym Babilon MMA w Międzyzdrojach pokonał przez TKO w drugiej rundzie Maartena Woutersa. Teraz spróbuje sięgnąć po mistrzowski pas. Czy to mu się uda?

Podczas gali w Bielsku-Białej czeka nas więcej interesujących pojedynków. W co-main evencie poznamy pretendenta do tytułu mistrzowskiego w wadze piórkowej. O to miano powalczą Kamil Warzybok (5-2, 3 KO, 2 Sub) i Paweł Polityło (7-4, 1 KO). Warto odnotować również powrót do klatki po ponad dwóch latach przerwy Sylwestra Kołeckiego (4-0, 2 KO, 2 Sub). Brat Szymona Kołeckiego stanie do walki z Przemysławem Wełnickim (0-1).

Tradycyjnie kartę walk Babilon MMA 41 otworzą pojedynki na zasadach semi-pro.

Transmisja gali Babilon MMA 41 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz w Super Polsacie (od 20:00).

Walka o tymczasowy pas w wadze średniej (do 84 kg):

5 x 5 min – Adrian "Ares" Błeszyński (10-6-1) vs Filip Tomczak (10-4-1)



Walka eliminacyjna do pasa w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Kamil Warzybok (5-2) vs Paweł „Polish Eagle” Polityło (7-4)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel „SamKO” Vogt (4-2) vs Jarosław Lech (10-8)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Sylwester Kołecki (4-0) vs Przemysław Wełnicki (0-1)



Walka K1 w limicie wagowym do 77 kg:

3 x 3 min – Rafał Dudek (30-17) vs Štěpán „Sika” Guba (31-13)



Walka w wadze muszej (do 57 kg):

3 x 5 min – Katarzyna Sadura (5-5) vs Marie Loiseau (5-4)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Paweł Oleszczuk (2-0) vs Michał Rudzki (1-0)



Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Yehor Oliynyk vs Jerzy Trudnowski



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min – Jakub Zieliński vs Kamil Drzymała

mtu, Polsat Sport