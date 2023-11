Dopiero co zaczynaliśmy sezon MotoGP, a już niestety pora kończyć sezon 2023. Dwa tytuły mistrzowskie rozstrzygnięte. W Moto2 mistrzem został Pedro Acosta, a w ostatni weekend po koronę Moto3, niestety w atmosferze skandalu, sięgnął Jaume Masia. Do rozdania pozostał jeden, najważniejszy tytuł w klasie królewskiej. Transmisja Grand Prix Walencji w Polsacie Sport Premium 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

Pierwszy raz od początku nowej ery MotoGP, kwestia tytułu rozstrzygnie się drugi raz z rzędu podczas ostatniej rundy. W zeszłym sezonie Pecco Bagnaia przyjeżdzał do Hiszpanii z przewagą 23 punktów nad Fabio Quartararo, w tym roku jego przewaga nad Jorge Martinem wynosi zaledwie 21 punktów. Różnica jest o tyle duża, że za zwycięstwa w tym roku można zdobyć aż 37 punktów w jeden weekend. Bagnaia ma szansę na obronę tytułu już w sobotnim sprincie, ale musi zdobyć o cztery punkty więcej od Martina.

Ostatni weekend nie był szczęśliwy dla Martina. O ile zwycięstwo w sprincie zbliżyło go do Włocha, o tyle wyścig niedzielny był dla niego koszmarem. Prawdopodobne problemy z tylną oponą spowodowały, że drugi zawodnik w klasyfikacji generalnej dojechał dopiero na 10. miejscu.

Gwiazdą weekendu był Fabio DiGiannantonio, który niestety wciąż nie ma kontraktu na kolejny sezon. Co więcej na konferencji prasowej, na której spotkał się z Lucą Marinim, liczyliśmy na oficjalne informacje, ale niestety się ich nie doczekaliśmy.



Weekend w Walencji będzie też weekendem wielkich pożegnań. Po jedenastu latach z Hondą żegna się Marc Marquez. Jedenaście wspólnych lat, sześć tytułów mistrzowskich, niezliczona liczba triumfów, a przed Hiszpanem wielki znak zapytania na motocyklu Ducati, prywatnej ekipy Gresini.



Z Hondą po jednym sezonie żegna się także zwycięzca ostatniego wyścigu w Walencji Alex Rins. W ten weekend wraca na motocykl, po kolejnej operacji złamanej nogi, licząc na to, że we wtorek dosiądzie fabrycznej Yamahy u boku Quartararo. Znakiem zapytania jest także Franco Morbidelli, który zwalnia miejsce dla Rinsa, a dołączy już we wtorek do Martina w ekipie Prima Pramac Racing.

Kto zatem będzie mistrzem? Martin czy Bagnaia? Oby tym razem opony nie miały głównego znaczenia w tej walce.

