Nadzieja duńskiego futbolu zrezygnowała z gry w kadrze. Napastnik panicznie boi się samolotów

Lind był powoływany do reprezentacji młodzieżowych, ostatnio do U21, lecz rezygnował z meczów wyjazdowych. Jest też typowany do kadry na Euro 2024, po tym jak we wrześniu strzelił pięć bramek w trzech meczach i uznany został za piłkarza miesiąca duńskiej ekstraklasy.

- Niestety nie mogę latać samolotami, ponieważ panicznie się boję. Nie mogę oderwać nóg od ziemi, na której czuję się bezpiecznie, a ten paraliżujący strach jest silniejszy ode mnie - wyjaśnił piłkarz.

Duńska federacja piłkarska DBU wiąże z nim jednak wielkie nadzieje, zwłaszcza na przyszłoroczne ME w Niemczech, i chce mu pomóc tak, jak tylko będzie to możliwe. "Rozumiemy jego przypadłość, z której w żadnym wypadku nie należy żartować, wiec skierowaliśmy go na profesjonalną terapię psychologiczną” - oświadczyła federacja.

Fobia Linda - jak przyznał - narasta i staje się dla niego coraz bardziej uciążliwa.

W październiku reprezentacja U21 Danii grała mecz towarzyski z Czechami i podczas gdy drużyna poleciała tam samolotem, Lind pojechał swoim samochodem, 790 kilometrów z Kopenhagi do Pragi. W październiku z kolei przed wylotem na mecz towarzyski z Marokiem pojechał z całą drużyną na lotnisko, lecz już sam widok samolotów wywołał u niego takie przerażenie, że nie zdecydował się na odprawę i pozostał w domu.

Jedna z najbardziej znanych w Danii psycholożek Maja Vail Gilbert, która zajmuje się piłkarzem, powiedziała portalowi ”Tipsbladet”, że z każdej fobii można się wyleczyć, lecz są pacjenci, którym się to nie udaje. - Alexander należy do tych bardziej skomplikowanych przypadków, ale szanse istnieją - oceniła.

JŻ, PAP