Jastrzębski Węgiel ma w tym sezonie komplet zwycięstw na koncie. Czy w sobotę przedłuży imponującą serię? Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel - KGHM Cuprum Lubin w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.

Jastrzębski Węgiel to urzędujący mistrz Polski, który nowy sezon rozpoczął w godny mistrza sposób. W siedmiu dotychczas rozegranych kolejkach zespół odniósł siedem zwycięstw. Co równie istotne - ani razu nie potrzebował do tego tie-breaka.

ZOBACZ TAKŻE: 3:0 w Łodzi! Szóste zwycięstwo Grot Budowlanych

W efekcie Jastrzębski ma na koncie 21 punktów - maksymalną liczbę na tym etapie sezonu. O jedno "oczko" wyprzedza Projekt Warszawa, który również wygrał komplet spotkań, ale raz po pięciu setach.

W sobotę mistrzowie Polski zagrają z KGHM Cuprum Lubin. Zespół z Dolnego Śląska ma w swoim bilansie dwa zwycięstwa i pięć porażek. W Jastrzębiu-Zdroju bez wątpienia nie będzie faworytem. Co jednak ciekawe, niemal dokładnie rok temu (26.11.2022) lubinianie pokonali na wyjeździe Jastrzębie 3:1. Czy tym razem również stać ich na niespodziankę?

