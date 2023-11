Problemy w Bundeslidze! Pseudokibice zaatakowali policjantów

Grupa kibiców zaatakowała ochronę, która chciała przeprowadzić kontrolę przy wejściu na stadion, zarezerwowanym dla "ultras" frankfurckiego klubu. Szybko dołączyli do nich inni radykalni sympatycy Eintrachtu. W stronę służb ochrony i policji poleciały środki pirotechniczne, żelazne barierki i butelki. Czterech funkcjonariuszy przewieziono do szpitala.

Jak poinformowała policja, zatrzymano "wiele osób".

Spotkanie prowadził znany arbiter międzynarodowy Felix Brych. Był to jego 344. mecz w Bundeslidze, czym wyrównał rekord Wolfganga Starka, ale nie będzie go dobrze wspominać, ponieważ pod koniec pierwszej połowy zerwał więzadła krzyżowe. Po przerwie zastąpił go Patrick Schwengers.

Mecz 12. kolejki Bundesligi zakończył się zwycięstwem gości 2:1.

KP, PAP