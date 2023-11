Czołowe zespoły ORLEN Superligi zmierzą się w Zielonej Górze

Mieszkańców Zielonej Góry czeka nie lada gratka. Do stolicy województwa lubuskiego przyjadą 20-krotni mistrzowie Polski i zwycięzcy Ligi Mistrzów, zawodnicy Industrii Kielce. W roli gospodarza podejmować ich będzie KGHM Chrobry Głogów.

Głogowianie przenieśli mecz do Zielonej Góry ze względu na brak dostępności własnej hali i wieloletnią współpracę klubu z lokalnym AZS Zielona Góra. Chrobry to jedna z czołowych drużyn ORLEN Superligi, obecnie zajmuje 3. miejsce w tabeli i wiele wskazuje na to, że w tym sezonie zespół będzie walczył o medale. Dodatkowo, pierwszy raz w historii, KGHM Chrobry Głogów oprócz występów na rodzimym podwórku, rywalizuje równolegle w prestiżowej EHF Lidze Europejskiej. Chrobry ma w składzie dwóch rozgrywających pochodzących z Zielonej Góry: Jędrzeja Zieniewicza i Wojciecha Matuszaka. W Głogowskiej drużynie warto zwrócić uwagę również na środkowego rozgrywającego Pawła Paterka – reprezentanta Polski. Głogowianie w tym sezonie w trzynastu meczach ORLEN Superligi triumfowali dziewięciokrotnie.



- Przyjąłem tę informację z niedowierzaniem, naprawdę! Gdyby ktoś mnie wcześniej zapytał czy to się wydarzy, to bym powiedział, że nie. Ja jestem jako "lokals" z takiej sytuacji zadowolony. Mam nadzieję, że to będzie dobre widowisko – mówił w programie "Szatnia Akademików" Jędrzej Zieniewicz, zielonogórzanin grający dla KGHM Chrobrego Głogów.

Industria Kiece to drużyna naszpikowana gwiazdami piłki ręcznej. 20-krotni Mistrzowie Polski w swojej historii wygrali również najważniejsze klubowe rozgrywki piłki ręcznej na świecie – EHF Ligę Mistrzów w 2016 roku. Industria Kielce ma w składzie obecnych medalistów Mistrzów Świata (Dylana Nahiego i Nicolasa Tournata z Francji oraz Alexa i Daniela Dujszebajewów z Hiszpanii) oraz reprezentantów takich handballowych potęg jak Niemcy (Andreas Wolff) czy Chorwacja (Igor Karacic). Oczywiście w Kieleckim składzie nie brakuje reprezentantów Polski: Arkadiusz Moryto, Michał Olejniczak, Miłosz Wałach, Szymon Sićko czy ostatnio debiutujący w biało-czerwonych barwach Szymon Wiaderny. Drużyna prowadzona jest przez charyzmatycznego trenera Talanta Dujszebajewa.

KGHM Chrobry Głogów – Industria Kielce

2 grudnia, godz. 20:00

Hala CRS ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze

