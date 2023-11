7-krotny mistrz świata F1 rozczarowany. "Nowy, szybszy samochód jest konieczny"

Hamilton ujawnił nawet, że po zmaganiach w ostatnich dwóch sezonach zaczął wątpić w swoją przyszłość w sporcie i swoje umiejętności za kierownicą samochodu Formuły 1. - Gdy masz takie trudne sezony jak ten, to zadajesz sobie pytanie: czy to ja zawiodłem, czy to samochód? Czy nadal mogę się ścigać i zwyciężać, czy mój czas już minął?.

- Jestem tylko człowiekiem. Nie maszyną, która może działać przez lata na tym samym poziomie. Gdy brakuje dobrych wyników, zaczynasz szukać przyczyn. Łączy się z tym wszystko, ty, samochód, i ta iskra. Właśnie jej szukam, która mi być może odpowie na pytanie - ja, czy samochód?.

Hamilton zajął w tym roku trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców, za dwoma Red Bullami prowadzonymi przez mistrza świata Holendra Maxa Verstappena i wicemistrza Meksykanina Sergio Pereza. Jednak strata do Verstappena, który wygrał w tym roku 19 z 22 wyścigów, była ogromna, wyniosła 341 pkt. Hamilton nie wygrał żadnego tegorocznego wyścigu, oprócz Verstappena na najwyższym stopniu podium dwa razy stanął tylko Perez i jeden raz Carlos Sainz Jr. z Ferrari.

38-latek powiedział, że wiązał z sezonem 2023 duże nadzieje, chciał walczyć o ósmy tytuł mistrza świata. Ale przestał w to wierzyć już podczas testów przed pierwszym wyścigiem, gdy okazało się, że bolidy Red Bull są szybsze niż Mercedesy.

- Wiedziałem, że to będzie długi i trudny sezon. Nikt nie wiedział dokładnie, na czym polega problem. Nikt nie wiedział, jak to naprawić. Pomimo tego byłem w stanie zachować dużo pozytywnego nastawienia przez cały rok i mówić sobie: to będzie długi sezon, ale nie poddawajmy się, próbujmy wycisnąć maksimum z samochodu, może się uda". Ale się nie udało...

Teraz Hamilton uważa, że nowy sezon także będzie dla ekipy Mercedesa bardzo trudny. - Szef Toto Wolff i nasz cały zespół znajdują się pod ogromną presją. Nowy, szybszy samochód jest konieczny, aby walczyć z ekipą Red Bulla. Myślę, że dzisiaj rozumiemy samochód znacznie lepiej niż rok, dwa lata temu. Team opracował nowe narzędzia, liczę, że jeszcze dotrzemy na szczyt.

W sierpniu 2023 roku Hamilton przedłużył kontrakt z Mercedesem na dwa kolejne sezony.

JŻ, PAP