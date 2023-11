Niespodziewana porażka nie przeszkodziła w awansie. Jurajscy Rycerze w kolejnej rundzie Pucharu CEV

Zawiercianie przystępowali do środowego meczu z solidną zaliczką, gdyż pierwsze spotkanie wygrali w trzech setach. Do tego bułgarski zespół ani razu nie przekroczył dwudziestu punktów. To oznaczało, że Aluron potrzebował dwóch setów do wywalczenia awansu.



Mało kto wyobrażał sobie jednak że Polacy nie wygrają tego spotkania. Pierwszy set to potwierdził, bo Aluron pozwolił rywalom na zdobycie zaledwie trzynastu punktów. W drugiej partii było znacznie więcej walki, bo gospodarze postawili się drużynie z Polski. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była gra na przewagi. Ostatecznie Aluron wygrał 27:25 i zapewnił sobie awans do 1/8 finału Pucharu CEV.



Mecz trzeba było jednak rozegrać do końca. Trzecia partia po raz kolejny była wyrównana i dość niespodziewanie zakończyła się zwycięstwem Bułgarów (27:25), którzy następnie doprowadzili do tie-breaka, rozbijając Polaków w czwartym secie (25:17).



W decydującej partii Hebar ponownie okazał się lepszy (15:13), niespodziewanie wygrywając całe spotkanie 3:2.



Nie zmieniło to jednak faktu, że to Aluron zameldował się w kolejnej rundzie.

Hebar Pazardżik - Aluron CMC Warta Zawiercie 3:2 (13:25, 25:27, 26:24, 25:17, 15:13)

jb, Polsat Sport