Piłkarz Legii oskarżony o napaść! Stanie przed sądem w Holandii

Radovan Pankov stanie przed sądem w Holandii. To pokłosie wydarzeń, do których doszło po meczu AZ Alkmaar - Legia Warszawa w Lidze Konferencji. Serbski obrońca jest oskarżony o napaść na personel holenderskiego klubu.

Jak donosi "RTL Neuws", obrońca zespołu wicemistrza Polski będzie musiał stawić się w sądzie w Alkmaar 11 stycznia. Przypomnijmy, że po wspomnianym meczu aresztowany został również Josue. Wobec niego nadal toczy się śledztwo, ale na ten moment nie postawiono mu zarzutów.

Speler Legia Warschau wordt vervolgd voor mishandeling AZ-personeelhttps://t.co/0VxAV5dvVP pic.twitter.com/Bilfzspwxk — RTL Nieuws (@RTLnieuws) November 29, 2023

Do zdarzenia doszło w nocy z 5 na 6 października pod stadionem AZ. Ochrona obiektu nie chciała wpuścić piłkarzy Legii do autokaru i nakazała im pozostać w budynku. Powodem takiej decyzji była chęć uniknięcia kolizji z kibicami warszawskiego klubu, którzy w tamtym momencie również opuszczali stadion. Przy wyjściu z obiektu doszło do szamotaniny. Nagrania z zajścia ukazują agresywne zachowanie holenderskich służb wobec zawodników i działaczy stołecznego klubu. Zainterweniowała policja, która zdecydowała o zatrzymaniu Pankova i Josue. Obaj gracze zostali odwiezieni na komisariat. Tam spędzili noc, po czym zostali wypuszczeni. W zamieszaniu ranny został jeden z holenderskich ochroniarzy. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

W następnych dniach trwało przerzucanie się winą. Strona holenderska oskarżała przedstawicieli Legii o niestosowanie się do poleceń personelu. Z kolei w drugą stronę padły oskarżenia o nieuzasadnioną agresję i próby nadużycia władzy.

Niedawno AZ Alkmaar podjął decyzję, że nie skorzysta z puli biletów na mecz rewanżowy przyznanych przez Legię. Spotkanie rewanżowe zostanie rozegrane 14 grudnia.

mtu, Polsat Sport