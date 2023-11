To będzie pojedynek drużyn z końca tabeli. Gospodynie wygrały dotychczas jeden mecz - z ITA TOOLS Stalą Mielec. Zgromadziły cztery punkty i zajmują 10. pozycję w tegorocznych rozgrywkach. Czy po porażce z kaliszankami w siódmej kolejce zdołają się podnieść i zagrać dobre spotkanie?

Jeszcze gorzej radzą sobie zawodniczki z Bydgoszczy. Siedem porażek i zero punktów to fatalny wynik, ale ostatnia drużyna tabeli stara się temu zaradzić. Ostatnio do drużyny dołączyła Ewelina Żurowska. Doświadczona zawodniczka od lat reprezentowała barwy Pałacu, ale chciała zrobić sobie przerwę w grze.

Relacja i wynik na żywo meczu Grupa Azoty Akademia Tarnów - Metalkas Pałac Bydgoszcz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.