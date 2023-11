Sentymentów nie było! Udany mecz Magdaleny Stysiak przeciwko byłemu klubowi (WIDEO)

Magdalena Stysiak do Grot Budowlanych Łódź przeszła z Chemika Police w trakcie sezonu 2018/19 i wywalczyła z tą drużyną wicemistrzostwo Polski. Był to jej ostatni do tej pory polski klub. Później przeniosła się do Włoch (Savino Del Bene Scandicci, Vero Volley Monza), a od kilku miesięcy jest siatkarką Fenerbahce.

W meczu Ligi Mistrzyń w łódzkiej Sport Arenie polska atakująca rozegrała bardzo dobre spotkanie. Wywalczyła 14 punktów (11/21 = 52% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki), przyczyniła się do zdecydowanego zwycięstwa ekipy ze Stambułu nad Grot Budowlanymi i została wybrana najlepszą zawodniczką spotkania.

Jak Magdalena Stysiak zagrała przeciwko Grot Budowlanym Łódź? Zobacz w materiale wideo:



RM, Polsat Sport