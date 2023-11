Reprezentant TAURON Ligi i aktualny mistrz Polski uda się do Francji na spotkanie z liderem grupy E Volero Le Cannet. To mocno międzynarodowy konglomerat, w którym najmniej jest zawodniczek z… Francji. Sporo jest za to siatkarek z Rosji i Serbii, a najbardziej znaną postacią jest wielokrotna reprezentantka Bułgarii 38-letnia Ewa Janewa. Co ciekawe, ta zawodniczka w 2019 roku zaliczyła kilkumiesięczny epizod w klubie z Rzeszowa.

Łodzianki, jeśli myślą o bezpośrednim awansie do ćwierćfinału, będą musiały przywieźć punkty z Francji. Po dwóch seriach gier ŁKS ma bowiem na swoim koncie trzy "oczka". Ich czwartkowe rywalki zgromadziły w swoim dorobku dwa punkty więcej.

Relacja i wynik na żywo meczu Volero Le Cannet - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.30.

fdz, PAP