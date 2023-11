Siatkarze Asseco Resovii ograli ekipę beniaminka! Jeden set rozgrzał kibiców

W premierowej partii, po wyrównanym początku, serię akcji wygrała Asseco Resovia (7:12). Goście wykorzystali błędy rywali, grali skutecznie i w dalszej części seta utrzymywali przewagę. W końcówce kontrolowali sytuację. Asem popisał się Jakub Kochanowski, a po chwili Karol Kłos zamknął seta skutecznym atakiem (18:25).

Druga odsłona była zdecydowanie bardziej wyrównana. Co prawda znów zaliczkę wypracowali sobie rzeszowianie – najpierw punktując serią od 11:9 do 11:13, później gdy dwa asy zaserwował Stephen Boyer (14:17). Gospodarze jednak nie rezygnowali, nawet gdy Asseco Resovia miała piłkę setową przy stanie 22:24. Doprowadzili do rywalizacji na przewagi, której bohaterem był Dawid Dulski. Atakujący gospodarzy kończył niemal wszystkie akcje i zdobył dwa ostatnie punkty seta – najpierw zagrywką, a następnie atakiem (32:30).

Set numer trzy nie dostarczył podobnych emocji. Podrażnieni finałem poprzedniej partii siatkarze z Rzeszowa szybko odskoczyli na kilka punktów (5:8), a później powiększali przewagę (7:15). W środkowej części seta fragment dobrej gry gospodarzy pozwolił im zmniejszyć różnicę (12:16), ale końcówka toczyła się pod dyktando Asseco Resovii. Yacine Louati ustalił wynik seta na 18:25.

Początek czwartej partii dla rzeszowian, którzy po asie Kochanowskiego odskoczyli na pięć oczek (3:8). Po dobrym otwarciu, w środkowej części seta grali skutecznie i utrzymywali wyraźną zaliczkę (11:15, 16:20). Boyer wywalczył piłkę meczową atakiem z przechodzącej piłki (18:24), a brakujący punkt wywalczył Torey DeFalco (19:25).

Najwięcej punktów: Dawid Dulski (23), Damian Kogut (10) – Exact Systems Hemarpol; Stephen Boyer (29), Torey DeFalco (18), Jakub Kochanowski (12) – Asseco Resovia. Goście lepiej punktowali zagrywką (2–10) i blokiem (4–11). MVP: Stephen Boyer (23/37 = 62% skuteczności w ataku + 3 asy +3 bloki).

Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Asseco Resovia 1:3 (18:25, 32:30, 18:25, 19:25)

Częstochowa: Rafał Sobański, Piotr Hain, Dawid Dulski, Damian Kogut, Bartłomiej Janus, Byron Keturakis – Sho Takahashi (libero) oraz Mateusz Borkowski, Aymen Bouguerra, Tomasz Kowalski, Marcin Jaskuła (libero), Oskar Espeland. Trener: Leszek Hudziak.

Rzeszów: Fabian Drzyzga, Torey DeFalco, Jakub Kochanowski, Stephen Boyer, Klemen Cebulj, Karol Kłos – Paweł Zatorski (libero) oraz Yacine Louati, Jonas Kvalen, Krzysztof Rejno, Jakub Bucki, Michał Kędzierski. Trener: Giampaolo Medei.

2023-11-24: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Trefl Gdańsk 0:3 (16:25, 21:25, 34:36)

2023-11-25: PGE GiEK Skra Bełchatów – Projekt Warszawa 3:1 (25:21, 21:25, 27:25, 25:23)

2023-11-25: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Barkom-Każany Lwów 1:3 (23:25, 20:25, 25:22, 15:25)

2023-11-25: Jastrzębski Węgiel – KGHM Cuprum Lubin 3:0 (25:19, 25:21, 25:17)

2023-11-26: PSG Stal Nysa – Enea Czarni Radom 3:1 (25:17, 19:25, 25:22, 25:23)

2023-11-26: Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Asseco Resovia Rzeszów 1:3 (18:25, 32:30, 18:25, 19:25)

2023-11-26: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-27: Indykpol AZS Olsztyn – GKS Katowice (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

