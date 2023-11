Sensacja w PlusLidze! ZAKSA rozbita przez Barkom

Początek premierowej odsłony to wyrównana walka obu zespołów (10:10). W środkowej części seta przewagę uzyskali skuteczniejsi w ataku siatkarze Barkomu (13:16). Gospodarze odrobili straty (18:18), ale mieli problemy z kończeniem akcji i popełniali błędy. Końcówka potoczyła się po myśli ekipy ze Lwowa, która miała piłkę setową przy stanie 21:24. ZAKSA obroniła się w dwóch akcjach, asa posłał David Smith, ale Wasyl Tupczij mocnym atakiem zamknął seta (23:25).

W drugiej odsłonie goście uzyskali przewagę już na początku (3:7). ZAKSA szybko złapała kontakt (8:9), ale drużyna ze Lwowa utrzymywała przewagę. Przyjezdni lepiej prezentowali się w polu serwisowym, dobrze grali w obronie, skutecznie w ataku. W efekcie, przy słabszej postawie gospodarzy, zbudowali solidną zaliczkę w środkowej części seta (13:19). ZAKSA nie zdołała już odrobić strat, a Tupczij ustalił wynik seta na 20:25.

Początek trzeciej partii obiecujący dla gospodarzy (8:4), ale Barkom błyskawicznie zniwelował różnicę (8:8). W środkowej części seta ZAKSA znów miała minimalną przewagę (14:12), ale goście znów wyrównali, a po zagrywkach Tupczija uzyskali przewagę (16:19). Kędzierzynianie zerwali się jednak do walki, odrobili straty (20:20) i wygrali kluczowe akcje w końcówce. Dwa skuteczne ataki Dmytro Paszyckiego ze środka dały im decydujące punkty (25:22).

Czwarty set to falstart kędzierzynian (0:5). Po udanym otwarciu goście utrzymywali wyraźną przewagę (4:10). Środkowa część seta to gra "do jednej bramki". Gdy skutecznie zaatakował Luciano Palonsky, różnica wynosiła już dziesięć oczek (8:18). ZAKSA wygrała kilka akcji, ale przewaga rywali była zbyt duża. W końcówce Ilia Kowalow popisał się dwoma asami serwisowymi, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Palonsky (15:25).

Najwięcej punktów: Aleksander Śliwka (14), David Smith (11), Dmytro Pashytskyy (10) – ZAKSA; Vasyl Tupchii (22), Ilia Kovalov (21), Luciano Palonsky (17) – Barkom-Każany. Goście skuteczniejsi w ataku, wyraźnie lepiej punktowali blokiem (2–9). MVP: Vasyl Tupchii (19/37 = 51% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok).

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Barkom-Każany Lwów 1:3 (23:25, 20:25, 25:22, 15:25)

ZAKSA: Aleksander Śliwka, Dmytro Pashytskyy, Łukasz Kaczmarek, Jakub Szymański, David Smith, Radosław Gil – Erik Shoji (libero) oraz Andreas Takvam, Krzysztof Zapłacki. Trener: Tuomas Sammelvuo.

Barkom-Każany: Deniss Petrovs, Luciano Palonsky, Vladyslav Shchurov, Vasyl Tupchii, Ilia Kovalov, Moussé Gueye – Dmytro Kanaiev (libero) oraz Vitalii Kucher, Kristers Dardzans, Oleksii Holoven. Trener: Ugis Krastins.

Wyniki meczów 8. kolejki PlusLigi:





2023-11-24: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Trefl Gdańsk 0:3 (16:25, 21:25, 34:36)

2023-11-25: PGE GiEK Skra Bełchatów – Projekt Warszawa 3:1 (25:21, 21:25, 27:25, 25:23)

2023-11-25: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Barkom-Każany Lwów 1:3 (23:25, 20:25, 25:22, 15:25)

2023-11-25: Jastrzębski Węgiel – KGHM Cuprum Lubin (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-26: PSG Stal Nysa – Enea Czarni Radom (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-26: Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Asseco Resovia Rzeszów (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-26: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-27: Indykpol AZS Olsztyn – GKS Katowice (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

