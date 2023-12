Lewandowski skonfliktował się z Messim, fakty wychodzą na jaw! Gwiazdor puścił parę

18 grudnia 2022 roku reprezentacja Argentyny wywalczyła upragniony tytuł mistrzów świata. W finale podopieczni Lionela Scaloniego pokonali obrońców tytułu, reprezentację Francji 4:2 (po rzutach karnych, 3:3 po 120 minutach). Triumfatorzy w fazie grupowej zmierzyli się z reprezentacją Polski. Choć "Biało-Czerwoni" ponieśli wtedy porażkę, to i tak nie ją najbardziej zapamiętali kibice, i jak się okazuje - również zawodnicy.

ZOBACZ TAKŻE: Michał Probierz pominięty przez UEFA. Federacja nie zaprosiła selekcjonera

Angel Di Maria doskonale zapamiętał jedno ze spięć na linii Leo Messi - Robert Lewandowski. W serialu "Campeones, un año despues”, argentyński pomocnik opisał całe zajście. Według Di Marii zachowanie polskiego napastnika nie spodobało się Messiemu. Chodzi dokładnie o sytuację z końcówki meczu Polaków z "Albicelestes", kiedy kapitan "Biało-Czerwonych" sfaulował ówczesnego gracza PSG, a chwilę później chciał go przeprosić, podając rękę, ale Messi ten gest zignorował.

– Nawet moja babcia rozumiała, że Messi celowo konfrontował się z Lewandowskim. Te rzeczy czasami w nim pozostają. Gdy ktoś coś o nim powie, on wrzuci ci to w wiadomości lub odpowie na boisku. To jest jego styl komunikacji, to jest jego sposób. To u niego normalne. Niektórzy czasami nie okazują mu szacunku i nie rozumieją, że jest najlepszym piłkarzem w historii. Nie musisz mu nic mówić, bo kończy się to zaognieniem sytuacji i robi się jeszcze gorzej – oznajmił Di Maria.

Rzekomy konflikt pomiędzy Lewandowskim a Messim miał się rozpocząć rok wcześniej przy okazji Złotej Piłki 2021. Wówczas laureatem został Argentyńczyk, który w miłych słowach wypowiadał się o kapitanie reprezentacji Polski i odniósł się do anulowania Złotej Piłki 2020.

– To jest dla mnie zaszczyt walczyć z Lewandowskim, zasługujesz na Złotą Piłkę. W zeszłym roku wszyscy zgodzili się, że jesteś zwycięzcą. Mam nadzieję, że „France Football” może ci ją dać i będziesz ją mieć w swoim domu, bo byłeś uczciwym zwycięzcą. Musisz ją mieć w swoim domu - powiedział na gali Leo Messi.

I choć podczas gali Messi docenił świetną dyspozycję Lewandowskiego, to sam na Polaka nie zagłosował – Prosił dla mnie o Złotą Piłkę, ale nie głosował na mnie w wyborze FIFA The Best – pożalił się Lewandowski w wywiadzie dla tygodnika "Piłka Nożna".

Relacje między Lewandowskim a Messim miały się polepszyć, co mogliśmy zobaczyć podczas rozdania Laureus World Sports Award w maju tego roku. Zawodnicy z uśmiechami na twarzach zamienili ze sobą kilka słów. Wówczas Messi zapytał Lewandowskiego o wrażenia z pobytu w Barcelonie.

Karolina Zielonka, Polsat Sport