Fortuna 1 Liga: GKS Katowice - Arka Gdynia. Relacja i wynik na żywo

Arka to lider tabeli i obecnie główny kandydat do awansu do PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze z Trójmiasta wygrali siedem meczów z rzędu i pozostają niepokonani od 23 września. Gdynianie w poprzedniej kolejce wygrali prestiżowe derby z Lechią Gdańsk 1:0.

GKS znajduje się w drugiej części tabeli. Katowiczanie po tym, jak pokonali u siebie GKS Tychy 1:0, przegrali w Krakowie z Wisłą 2:3. Ekipa ze stolicy Górnego Śląska była o krok od wygranej, ale najpierw straciła gola w 97. minucie, a następnie w... setnej.

W poprzednim sezonie Arka wygrała w Katowicach 1:0. Warto zaznaczyć, że GKS czeka na triumf nad gdynianami od września 2013 roku. Dziewięć kolejnych spotkań to sześć zwycięstw Arki i trzy remisy.

Relacja i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Arka Gdynia od godz. 15:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport