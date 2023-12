PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - PGE GiEK Skra Bełchatów. Relacja i wynik na żywo

Oba zespoły na początku minionej dekady rozstrzygały między sobą najważniejsze trofea w kraju oraz były liczącymi się ekipami w Europie. Ostatnie lata to jednak pasmo niepowodzeń. Dopiero w poprzednim sezonie Resovia dała nadzieję swoim kibicom na powrót do ścisłej czołówki, kiedy to zajęła trzecie miejsce i dzięki temu awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

W niej Resovia nie popisała się w pierwszym starciu przegrywając u siebie z Tours VB 1:3, ale zrehabilitowała się tydzień później wygrywając na wyjeździe z ACH Ljubljana 3:0. Z kolei w PlusLidze siatkarze ze stolicy Podkarpacia zwyciężyli czterech ostatnich rywali i w tabeli plasują się na szóstym miejscu.

Skra, mimo że rozegrała jedno spotkanie mniej, spisuje się znacznie poniżej oczekiwań, czego dowodem dopiero 13. lokata. W przypadku podopiecznych Andrei Gardiniego iskierką nadziei jest niedawny triumf na własnym parkiecie z Projektem Warszawa 3:1. Bełchatowianie koniecznie potrzebują pójść za ciosem, ponieważ ich strata do czołowych miejsc jest już gigantyczna.

W poprzednim sezonie oba zespoły spotkały się dwukrotnie. W Bełchatowie Resovia wygrała 3:2, natomiast w Rzeszowie gospodarze zwyciężyli bez straty seta.

Relacja i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE GiEK Skra Bełchatów od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport