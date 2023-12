PlusLiga: Projekt Warszawa - Ślepsk Malow Suwałki. Relacja i wynik na żywo

Mimo porażki w Bełchatowie, warszawianie nadal znajdują się w ścisłej czołówce tabeli, będąc na drugiej lokacie z czterema punktami straty do prowadzącego Jastrzębskiego Węgla. Wcześniej bowiem Projekt odniósł aż siedem zwycięstw z rzędu, co czyni go wyraźnym faworytem w konfrontacji ze Ślepskiem.

Drużyna ze stolicy w tygodniu rywalizowała w 1/16 finału Challenge Cup. W rewanżowym starciu ze słoweńskim Calcit Kamnik ponownie wygrała 3:0 i uzyskała awans do kolejnej rundy. W niej zagra z francuskim St. Nazaire.

Suwałczanie znajdują się na dziesiątym miejscu. Po wygranej u siebie z Cerrad Czarnymi Radom 3:0 ponieśli cztery porażki z rzędu - ostatnio na własnym parkiecie z Treflem Gdańsk 0:3. Na kolejne zwycięstwo czekają już prawie miesiąc, ale o przełamanie w Warszawie będzie bardzo ciężko.

W poprzednim sezonie Projekt przegrał w Suwałkach 1:3, ale wygrał u siebie 3:0. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo meczu Projekt Warszawa - Ślepsk Malow Suwałki od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport