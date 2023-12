Na sobotę i niedzielę zaplanowano dwa konkursy indywidualne. Podczas premierowego weekendu Polakom poszło bardzo źle - w pierwszym konkursie tylko Dawid Kubacki awansował do drugiej serii, w której finalnie zajął 21. pozycję. W sobotę do brązowego medalisty igrzysk olimpijskich dołączył Piotr Żyła, ale obaj zajęli miejsca w trzeciej "10".

Fatalna dyspozycja m.in. Kamila Stocha, który nie zakwalifikował się do poprzedniego konkursu, martwi nie tylko kibiców, ale też włodarzy PZN i samych skoczków. Po inauguracji w Ruce Kubacki i Stoch nie szczędzili słów krytyki. Zareagował na nie nawet sam Adam Małysz!

Trener skoczków stara się uspokoić atmosferę. Uważa, że jego podopieczni cały czas poprawiają swoją technikę, a ich forma z każdym dniem się poprawia.

- Dzisiejszy dzień był krokiem ku lepszemu, szczególnie dla Pawła (Wąska), Piotrka (Żyły) i Olka (Zniszczoła). Myślę, że oni teraz potrzebują nabrać pewności w tym, co robią. Kamil i Dawid też pracują nad poszczególnymi elementami. Jesteśmy na dobrej drodze, by powoli "złapać" pozostałych skoczków. Będziemy kontynuować naszą pracę i krok po kroku zbliżać się do optymalnej formy - powiedział Thurnbichler.

Sobotni konkurs indywidualny rozpocznie się o 16:10. Relacja na żywo na Polsatsport.pl