Blisko sensacji! PGE Rysice Rzeszów odwróciły losy spotkania

Rzeszowianki przystępowały do niedzielnego starcia po czterech kolejnych zwycięstwach. Z kolei ich rywalki miały na koncie zaledwie jedną wygraną w tym sezonie. Mało kto spodziewał się problemów faworytek, a już zwłaszcza po pierwszym secie, który Rysice wygrały 25:18.



Zobacz także: Kurek zniknął w trakcie meczu! Niepokojące doniesienia z Japonii

Później jednak tarnowianki niespodziewanie doszły do głosu. W ekipie gospodyń pojawiło się coraz więcej błędów, co wykorzystały Błażeja Krzyształowicza, wygrywając dwie kolejne partie do 21. Tym samym Rysice straciły szansę na pełną pulę, ale cały czas musiały walczyć o zwycięstwo.



Czwarty set padł łupem faworytek, które wróciły na właściwe tory. W ekipie gospodyń najbardziej wyróżniały się Gabriela Orvosova, Amanda Coneo ora Ann Kalandadze, podczas gdy u tarnowianek błyszczały Natasha Calkins, Katarzyna Marcyniuk oraz Danijela Dżaković. To właśnie na ramionach tych zawodniczek spoczywał ciężar zdobywania punktów.

Tie-break od początku należał do Rysic, które szybko zbudowały przewagę i nie oddały jej aż do końca. Wygrały 15:13 i cały mecz 3:2.

PGE Rysice Rzeszów - Grupa Azoty Akademia Tarnów 3:2 (25:18, 21:25, 21:25, 25:19, 15:13)

PGE Rysice Rzeszów: Amanda Coneo (20), Anna Obiała (7), Gabriela Makarowska-Kulej (5), Weronika Szlagowska (9), Magdalena Jurczyk (7), Gabriela Orvosova (18) - Aleksandra Szczygłowska (libero) - Wiktoria Kowalska, Weronika Centka (1), Ann Kalandadze (19).

Grupa Azoty Akademia Tarnów: Judyta Gawlak (6), Natasha Calkins (20), Barbara Zakościelna (7), Dima Uszewa (6), Karina Chmielewska (2), Danijela Dzakovic (18) - Aleksandra Żurawska (libero) - Katarzyna Marcyniuk (19), Karolina Szczygieł-Głód (2), Wiktoria Szumera (1), Julita Molenda (3).

jb, Polsat Sport